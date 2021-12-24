В 04:45 24 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном...

В 04:45 24 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Гусь-Хрустальном на улице Интернациональная.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из под кровли. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом, и ликвидировали пожар на площади 25 кв. м.В результате пожара пострадала внутренняя отделка дома. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 3 единицы техники, 14 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/