Она пыталась скрыть измену от жениха.

В Гусь-Хрустальном местную жительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей за ложное обвинение в изнасиловании. Оказалось, что девушка пыталась скрыть факт измены от жениха.Она обратилась в полицию еще в конце августа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.«По данному факту следователем СК России проведена доследственная проверка, в ходе которой установлено, что преступлений в отношении заявительницы не совершалось», — указано в материалах.Девушка полностью признала свою вину.