К работе общественного транспорта в морозы у владимирцев всё больше нареканий. Сообщения приходят и...

К работе общественного транспорта в морозы у владимирцев всё больше нареканий. Сообщения приходят и в нашу редакцию. Люди жалуются на большие интервалы в движении автобусов и состояние подвижного состава.- 20 минут мы стояли на остановке, теперь выходить. Пассажиры накануне сломали. Говорила им, не облокачиваться...Это, примеру, маршрут № 15. От конечной остановки - улицы Куйбышева - он проехал всего 6 остановок. Потом пассажирам пришлось выйти из салона. У автобуса сломалась створка центральной двери. Люди были возмущены. Зимой для владимирцев проблема просто вовремя добраться до работы.В мэрии напоминают: адресовать претензии по качеству общественных перевозок жители областного центра могут в управление транспорта. По телефону: 53-31-35. Оставляя свою претензию или сообщение об инциденте на линиях, обязательно сообщайте время, маршрут и остановку.