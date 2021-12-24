Следком возбудил второе уголовное дело в отношении врио заместителя губернатора Владимирской...

Следком возбудил второе уголовное дело в отношении врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, в период с июля по ноябрь 2021 года за общее покровительство и попустительство по службе врио заместителя губернатора региона получил через посредников от директора одного из контрольных учреждений незаконное денежное вознаграждение в размере более 150 тысяч рублей.Напомним, что в ноябре 2021 года в отношении Григория Вишневского возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере более 600 тысяч рублей, за что был заключен под стражу до 14 января 2022 года.В настоящее время во взаимодействии с органами ФСБ России проводятся необходимые следственные действия, расследование продолжается.