В 02:24 24 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

В 02:24 24 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Костерево Петушинского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление в подъезде. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Пострадала внутренняя отделка и имущество в одной из комнат. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 16 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/