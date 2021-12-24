Фигурант похитил у местного жителя мобильный телефон стоимостью 15 000 рублей.

В декабре текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району обратился 43-летний местный житель, который сообщил о краже принадлежащего ему мобильного телефона. Материальный ущерб мужчина оценил в 15 000 рублей.В ходе проверки полицейские установили, что накануне потерпевший находился в гостях у своего приятеля. Вместе с ними в квартире находился еще один молодой человек. Через некоторое время 43-летний местный житель с приятелем направились в магазин, оставив нового знакомого одного. Не дожидаясь их возвращения, молодой человек похитил мобильный телефон, который лежал в кресле, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 22-летний уроженец Вологодской области, который признался в содеянном.Похищенный телефон изъят и возвращен законному владельцу.В настоящее время в отношении 22-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.