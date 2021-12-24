Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

В выходные во Владимирскую область придут метели.Сильные морозы отступили в регионе. Об этом сообщили в ЦГМС. В ближайшие три дня во Владимирской области будет облачно с прояснениями. На дорогах образуется гололедица.В субботу, 25 декабря, температура воздуха днем поднимется до -3 градусов. Южный ветер усилится до 15 метров в секунду. На следующий день столбики термометров покажут -6.В понедельник, 27 декабря, в области будет морозно, а ближе к Новому году придет оттепель.