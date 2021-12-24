Следственный отдел ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершил расследование уголовного дела в...

Следственный отдел ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Гаврилово-Посадского района Ивановской области, обвиняемого в неправомерном завладении транспортным средством.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в октябре текущего года в ночное время фигурант вместе со своим 36-летним товарищем ехал в принадлежащем последнему автомобиле «ВАЗ-2107» на территории Юрьев-Польского района. Между приятелями произошел конфликт. Остановившись, владелец отечественной легковушки вышел из машины, в это же время обвиняемый пересел на водительское сидение и скрылся в неизвестном направлении.Уже через несколько часов после поступившего в дежурную часть сообщения от потерпевшего, полицейские обнаружили брошенный автомобиль на территории Суздальского района и впоследствии задержали фигуранта.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/