Владимир Путин в 17-й раз встретился с журналистами в формате большой пресс-конференции. И по сути...

Владимир Путин в 17-й раз встретился с журналистами в формате большой пресс-конференции. И по сути - открытого диалога. Из столицы - мой коллега Александр Сыпченко.Уникальный формат многочасового общения и прямые ответы Президента - пример для всех, кто работает в органах власти. Об этом, комментируя итоги пресс-конференции главы государства, заявил глава региона Александр Авдеев. Широкий спектр тем, которые звучали сегодня, отмечают и областные законодатели.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Такая глубокая погружённость Президента во все вопросы говорит о том, что страна находится в управляемом состоянии. Те программы и задачи, которые были поставлены, они реализуются. Может быть, не всегда теми темпами, которых нам бы хотелось, в силу объективных причин. Таких как пандемия, экономические процессы и так далее. Но всё находится под контролем. И на это настраивает президент всех. И работу правительства, и губернаторского корпуса, и муниципального корпуса.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Новая программа расселения аварийного жилья в настоящее время готовится, и в настоящее время программа, я думаю, будет утверждена руководством нашей страны. Много самых разных вопросов рассматривалось. Все они направлены на улучшение жизни наших граждан.