Парламентарий рад, что результаты его работы заметны и оценены. Он не намерен останавливаться на достигнутом.

Государственная дума подвела итоги первой осенней сессии нового созыва. Политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин опубликовали рейтинг под названием «Коэффициент полезности депутатов», в котором оценили работу народных избранников и их популярность среди населения.По оценке авторов, в сотню вошёл лишь один представитель Владимирской области - экс-губернатор Владимир Сипягин. Он расположился на 98 месте.Парламентарий рад, что результаты его работы заметны и оценены. Он не намерен останавливаться на достигнутом.