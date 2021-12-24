Пишешь про спорт - попади в топ. Минспорта России поддержало конкурс ТопБлог в направлении...

Пишешь про спорт - попади в топ. Минспорта России поддержало конкурс "ТопБлог" в направлении "ПРОспорт", который входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".Попасть в этот рейтинг могут блогеры, пропагандирующие здоровый образ жизни и регулярно публикующие посты в социальных сетях о спорте: как профессиональном, так и о любительском. Авторы будут поделены на две категории: с количеством подписчиков более ста тысяч и менее. Заявки принимаются не только от самого блогера. Вы так же можете предложить любимого спортивного автора.Адрес сайта: topblog.rsv.ru. 17 января сбор заявок остановят.