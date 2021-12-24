Владимирцы смогут вернуть деньги за незаконно навязанные услуги банков и микрофинансовых...

Владимирцы смогут вернуть деньги за незаконно навязанные услуги банков и микрофинансовых организаций.По новым правилам, которые вступают в силу 30 декабря, кредиторы больше не смогут оформить подписку на какие-то дополнительные сервисы без согласия клиента. Более того, даже если заемщик уже поставил подпись под договором, у него есть 14 дней, чтобы передумать. И отказаться, например, от смс-рассылки, страховки или юридических консультаций, стоимость которых, по опыту, может быть равна сумме самого микрозайма.По закону у клиента есть 5 дней, чтобы спокойно изучить кредитный договор. Банк России также напоминает: финансовые организации не вправе делать допуслуги обязательным условием получения ссуды и тем более прописывать их по умолчанию.