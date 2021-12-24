В городе могут разработать программу ремонта.

Во Владимире депутаты Городского совета намерены проинспектировать школьные туалеты.Дети и их родители неоднократно жаловались на ситуацию в учебных учреждениях.С инициативой выступил Андрей Степанов. Он предложил парламентариям собрать информацию о состоянии писсуаров и кабинок до 1 февраля 2022 года. В городе намерены разработать программу по ремонту санузлов. На ее реализацию нужно будет найти средства совместно с властями Владимира.Так, состоялось последнее заседание горсовета в 2021 году.