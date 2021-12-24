Наш регион содержит уникальный потенциал в развитии взаимодействия с креативными творческими...

Наш регион содержит уникальный потенциал в развитии взаимодействия с креативными творческими индустриями.Так как Владимирская область является одним из национальных культурных центров, здесь открываются креативные пространства, новые частные музеи, появляются частные инициативы по реализации фестивальных проектов, театральных проектов (например, товарищество «Завод»). Об этом рассказала директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова в интервью «Вестям» по итогам заседания Совета по культуре.«Важно разработать комплекс мер поддержки для творческих инициатив, закрепить его в областном законе поддержки креативных индустрий. Это направление может помочь и развитию экономики региона, его туристической привлекательности» - отметила глава отрасли.В рамках развития творческих инициатив во Владимире будет создана Школа креативных индустрий. Министерство культуры РФ поддержало заявку Владимирской области на создание в 2022 году региональной Школы креативных индустрийНа эти цели из федерального бюджета будет выделено более 50 млн. рублей.Тем временем в фойе областного колледжа культуры и искусства, на базе которого будет действовать Школа, ведутся ремонтные работы. Совсем скоро оно полностью обновится, станет современным и комфортным. В этом году в здании сделаны и основные работы по ремонту фасада. В течение предыдущих двух лет в колледже появилась оборудованная самым современным спортинвентарем и сооружениями спортивная площадка, был приведён в порядок зрительный зал.Министерство культуры подтвердило, что Владимирская область, успешно защитив свою заявку, в 2022 году создаст региональную Школу креативных индустрий на базе колледжа. В ней будут работать шесть новых студий для подростков 12-18 лет: звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR.«Уже сейчас мы вместе с колледжем начинаем эту работу: готовится дизайн-проект помещений школы, подбирается интересная команда, прорабатываются вопросы проведения ремонтных работ и закупки суперсовременного оборудования для обучения. Работаем с интересом и волнением, много задумок и планов», - сообщила директор Департамента культуры Алиса Бирюкова.