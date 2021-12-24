Тревогу забили местные жители.

Во Владимире мать оставила грудного младенца на холоде в салоне автомобиля. Ребенок находился в машине один не меньше часа. Он был одет в комбинзон. Об этом сообщили очевидцы.Тревогу забили местные жители. Инцидент произошел в четверг, 23 декабря, на улице Полины Осипенко. Горожане позвонили в МЧС и ГИБДД, чтобы вскрыть автомобиль.После возле машины объявилась мать ребенка. Следственный комитет начал проверку по данному факту. Женщине грозит административный штраф. Согласно российскому законодательству, в машине нельзя оставлять ребенка младше семи лет.