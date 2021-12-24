Вчера во Владимире, на улице Полины Осипенко, неравнодушные горожане обнаружили в припаркованном...

Вчера во Владимире, на улице Полины Осипенко, неравнодушные горожане обнаружили в припаркованном автомобиле грудного ребенка в комбинезоне.- Оставили ребёнка на холоде, в машине, и ушли, и мы не можем найти, кто это. Вот уже позвонили в МЧС - ребята уже просто пытаются машину вскрыть.Люди вызвали спасателей, сотрудников ГИБДД. По словам очевидцев, малыш находился в машине не меньше часа. В конечном итоге, вскрывать авто не пришлось - мама объявилась. Ей грозит, как минимум, административный штраф за оставление в машине ребенка младше семи лет. По словам детского омбудсмена Юлии Раснянской, по этому факту уже проводится проверка.- Этой ситуацией занимается служба ГИБДД и Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области. Мама совершила действие, которое она не должна была ни в коем случае совершать как законный представитель ребенка, если фигурально выражаться. Как мама, я вообще не понимаю, как такое может быть Никакие обстоятельства не позволяют нам оставлять детей одних в машине - лето, зима, осень, весна - это не имеет никакого значения.