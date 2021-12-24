Сегодня в администрации города Владимира наградили лучших владимирских спортсменов и тренеров по...

Сегодня в администрации города Владимира наградили лучших владимирских спортсменов и тренеров по итогам 2021 года, сообщает пресс-служба Администрации города Владимира.Приветствуя участников традиционной ежегодной встречи, первый заместитель главы администрации города Владимира Владимир Гарев отметил, что высокие результаты, которые неизменно показывают наши спортсмены, подтверждают, что Владимир - город спортивный. Наши спортсмены и тренеры проявили свой высокий профессионализм.Во Владимире массовой физкультурой и спортом занимаются более 50% жителей города. В муниципальных спортивных учреждениях тренируются более 5700 воспитанников. Многие из них в 2021 году вновь продемонстрировали высокий уровень мастерства, став победителями и призерами престижных соревнований. И, как сказал Владимир Гарев, юные владимирцы равняются на мастеров, с успехом защищающих спортивную честь города на состязаниях самого высокого уровня.Председатель Совета народных депутатов города Владимира Николай Толбухин подчеркнул, что эти достижения говорят о стабильности владимирского спорта и являются предметом особой гордости. Он поблагодарил лучших спортсменов и тренеров за преданность спорту и отличную установку горожанам на здоровый образ жизни, а также пожелал участникам встречи новых достижений на спортивных площадках.Решением коллегии городского управления по физкультуре, спорту и молодежной политике лучшими спортсменами города по результатам спортивных соревнований в 2021 году признаны:Иван Константинов, победитель чемпионата мира по спорту глухих (греко-римская борьба),Мовсар Баймасханов, чемпион мира по рукопашному бою,Кирилл Прокопьев, занявший 1 место в Кубке Мира по спортивной гимнастике,Ангелина Шкатова, серебряный призер Олимпийских игр в Токио,Александр Карцев. участник Олимпийских игр в Токио,Илья Кибартас, серебряный призер Кубка мира по спортивной гимнастике,Антон Коновалов, серебряный призер чемпионата мира по самбо,Наталья Гемперле, серебряный призер чемпионата мира по спортивному ориентированию,Алексей Ростов, победитель чемпионата России по спортивной гимнастике,Ольга Шипилова-Виноградова, серебряный призер чемпионата Европы по спортивному ориентированию.Лучшими тренерами по итогам выступления воспитанников названы:Игорь Калабушкин, тренер СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева», Заслуженный тренер России,Надир Магомедов, тренер-преподаватель ГАУ ВО «Спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта», Заслуженный тренер России,Алексей Овчинников, тренер СШОР №7, Заслуженный тренер России,Светлана Кагарлицкая, тренер СШОР №5 по художественной гимнастике, Заслуженный мастер спорта России,Татьяна Яксанова, тренер СШОР по спортивному ориентированию, Заслуженный тренер России.Фото: https://vladimir-city.ru/