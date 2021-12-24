Сегодня в Центре классической музыки состоится новогодний концерт Ночь в оркестре. В нем примут...

Сегодня в Центре классической музыки состоится новогодний концерт "Ночь в оркестре".В нем примут участие Владимирский губернаторский симфонический оркестр и камерный хор. Дирижер - Артем Маркин. На концерте прозвучат нехарактерные для академического репертуара произведения. Например, музыка голливудского кино. Начало в 18:30.Артём Маркин, директор ЦКМ, дирижер Владимирского губернаторского оркестра:- Это будет отход от академических жанров. Это будет музыка Филипа Гласса, современного минималиста, либо это будет музыка голливудского кино... Также очень большие оперные сцены совместно с Владимирским камерным хором. Мы постарались всю программу собрать из таких вот музыкальных изюминок.