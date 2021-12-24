Коронавирусные послабления. Общепиту разрешили работать в Новогоднюю ночь, но только для вакцинированных клиентов, тех, кто придёт с ПЦР-тестами, и тех, кто уже болел КОВИДом в последние 6-ть

Коронавирусные послабления. Общепиту разрешили работать в Новогоднюю ночь, но только для вакцинированных клиентов, тех, кто придёт с ПЦР-тестами, и тех, кто уже болел КОВИДом в последние 6-ть месяцев. Власти Владимирской области перед Новым годом стараются всё больше понравится представителям малого и среднего бизнеса. Сначала они отказались вводить QR-коды для посещения точек общепита, и прочих заведений