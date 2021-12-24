Мэрия сообщает, что современные технологии позволяют выполнять точечный ремонт дорожного покрытия даже зимой.

Во Владимире начали латать ямы на дорогах. Мэрия сообщает, что современные технологии позволяют выполнять точечный ремонт дорожного покрытия даже зимой.Сегодня литым асфальтобетоном закатывают изъяны в покрытии на девяти улицах: Добросельской, Комиссарова, Большой Нижегородской, Чапаева, Пугачева, Шпалорезка, Судогодском шоссе, Рокадной дороге, а также на проспекте Ленина. Израсходовано четыре тонны смеси. Материал отличается повышенным содержанием битума и минерального порошка, что увеличивает его прочность, виброустойчивость и водонепроницаемость.«При температуре укладки 200-220 градусов раствор имеет литую консистенцию, что исключает необходимость его уплотнения и позволяет применять при отрицательных температурах и выпадении незначительных осадков», - заверили в горадминистрации.