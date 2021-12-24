Жильцы общежития по улице 9-го января во Владимире просят помощи. Подвал дома затоплен. В комнатах...

Жильцы общежития по улице 9-го января во Владимире просят помощи. Подвал дома затоплен. В комнатах - плесень, грибок и насекомые. Справится ли с "коммунальным вызовом" управляющая компания? Разбирался Артём Яковенко.- Видите вмятины? И с другой стороны. Как её муж оттолкнул - всё упало на лейку.Принять душ с риском для жизни. Булыжник упал на голову девушке прямо во время водных процедур, рассказывают жильцы общежития. А вот Олесе Чулковой - инвалиду второй группы - повезло меньше. Ей камень нанёс серьезную травму.Олеся Чулкова, жительница дома № 1 по улице 9-ого января:- Я мылась, мне камень упал, пробил голову. Второй раз мылась, камни летят очень острые, мне чуть руку не разрезало. Хорошо оттолкнулась, не знаю, как получилось, чуть не разрезало руку.Сильная влажность буквально разъедает стены и двери общежития. Прорехи в трубах и плесень - уже привычная картина. А недавно появились и новые соседи.Артем Яковенко:- Крысы, тараканы, клопы стали основными жителями этого подвала. На протяжении полугода нулевой этаж жилого дома напоминает болото. А вода льется прямо отсюда - из этой трубы.Часть труб недавно заменили. Но, по словам людей, работы провели неправильно. Отсюда и вода на полу, и затопленный подвал.Надежда Лукьянова, жительница дома №1 по улице 9-ого января:- Гидроизоляцию нарушили и всё потекло. И течет вот в комнату и даже до середины комнаты протекает. Заливает - ужас. Все стены почти черные, и вот заделываю - где пластиком, где чем. А жить-то как? Жить-то невозможно!Жильцы без перерыва пишут письма в управляющую компанию "Жилищно-Коммунальное хозяйство". Но, говорят, реакции нет.Юлия Козлова, жительница дома № 1 по улице 9-ого января:- Обещали нам делать подвал до декабря месяца. В декабре, сказали, у вас подвал будет уже сделанный. Собственно, уже у нас на носу Новый год. И ничего, никаких продвижений, ничего нет. Поэтому я и говорю: они отписываются и ничего не делают.Но в управляющей компании парируют: про дом не забыли. В затопленном подвале уже стоит насос, который откачивает воду. Главный инженер Евгений Волхонский подчёркивает: устранять неполадки начнут с понедельника. Договор с подрядчиком уже заключен.Евгений Волхонской, главный инженер МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство»:- После откачки будет произведена дезинфекция. Будут проведены работы по замене системы водоотведения в подвальном помещении. Будут меняться стояки канализации и лежак в подвале, аварийный. По времени это займет где-то дня 3-4 и эту проблему управляющая компания устранит.Сами жильцы грустно шутят: "До понедельника дом может не дотянуть". Артём Яковенко, Александр Чунаев, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».