На территории Владимирской области 24 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 270 случаев...
На территории Владимирской области 24 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 270 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
67 - во Владимире
36 - в Ковровском районе
31 - в Александровском районе
23 - в Муромском районе
20 - в Гусь-Хрустальном районе
16 - в Юрьев-Польском районе
16 - в Кольчугинском районе
15 - в Петушинском районе
9 - в Суздальском районе
7 - в Вязниковском районе
7 - в Камешковском районе
6 - в Меленковском районе
6 - в Киржачском районе
5 - в Собинском районе
3 - в Селивановском районе
2 - в Гороховце
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 79 533 случая заболевания.