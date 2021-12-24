На территории Владимирской области 24 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 270 случаев...

На территории Владимирской области 24 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 270 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:67 - во Владимире36 - в Ковровском районе31 - в Александровском районе23 - в Муромском районе20 - в Гусь-Хрустальном районе16 - в Юрьев-Польском районе16 - в Кольчугинском районе15 - в Петушинском районе9 - в Суздальском районе7 - в Вязниковском районе7 - в Камешковском районе6 - в Меленковском районе6 - в Киржачском районе5 - в Собинском районе3 - в Селивановском районе2 - в Гороховце1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 79 533 случая заболевания.