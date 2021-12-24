Во Владимире подвели итоги спортивного года. Он был богат на победы. В мэрии областного центра...

Во Владимире подвели итоги "спортивного года". Он был богат на победы.В мэрии областного центра наградили лучших спортсменов и их наставников. Всего 5 тренеров и 9 атлетов. Это победители состязаний по самбо, спортивной гимнастике, спортивному ориентированию и греко-римской борьбе. В числе лучших - Ангелина Шкатова. Девушка завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио. И эта первая олимпийская медаль в истории художественной гимнастики региона. Также отмечены спортивные гимнасты Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Александр Карцев - участник Олимпиады и другие выдающиеся спортсмены. Лучшими тренерами признаны Игорь Калабушкин, Надир Магомедов, Алексей Овчиннинов, Светлана Кагарлицкая, Татьяна Яксанова.