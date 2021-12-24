Пресс-служба Администрации Владимирской области информирует, с 30 декабря рестораны, бары, кафе,...

Пресс-служба Администрации Владимирской области информирует, с 30 декабря рестораны, бары, кафе, столовые, буфеты, закусочные и иные предприятия общественного питания Владимирской области смогут работать со 100-процентной заполняемостью залов, а также в ночное время, но при соблюдении обязательного условия − допуска посетителей, имеющих действующий QR-код о прививке от Covid-19 или перенесённой не более 6 месяцев назад коронавирусной инфекции либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более 48 часов назад. Соответствующие изменения внесены в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».Напомним, с 15 декабря для общепита региона действует ограничение на работу в период с 01:00 до 06:00, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов. В рабочее время сохранено условие одновременного присутствия в зале не более 50 процентов посетителей от максимально возможной посадки, при этом предъявление потребителями услуг QR-кодов и других документов не является обязательным.Теперь предприятия общественного питания самостоятельно должны принять решение, как они будут принимать посетителей: по документам, но с полным заполнением залов или без документов, но будет заполнена только половина посадочных мест.Фото: https://pixabay.com/ru/