В Владимирской области с 30 декабря посещение заведений общественного питания с 1:00 до 6:00 разрешается при предъявлении QR-кода, справки о прививке или перенесённом последние шесть месяцев ..

В Владимирской области с 30 декабря посещение заведений общественного питания с 1:00 до 6:00 разрешается при предъявлении QR-кода, справки о прививке или перенесённом последние шесть месяцев COVID-19. Соответствующий подписал врио губернатора Владимирской области.Отменяется ограничение по рассадке, но при условии допуска гостей со справкой об отсутствии ковида. Ранее заполняемость не могла превышать 50%.Напомним, что Роспотребнадзор выступал против смягчения ковидных ограничений.Ранее владельцы кафе, баров и ресторанов просили отменить запрет на работу ночью.«Представьте, человек заплатил две, пять, десять тысяч за новогоднюю ночь. Посадка начинается с 22:00, а в час ночи мы скажем гостям «всё, праздник окончен, до свидания»? Это означает, что Нового года не будет», - поясняли предприниматели.