Во владимирской области стали известны 30 победителей социальной лотереи в рамках акции «Иммунитет...

Во владимирской области стали известны 30 победителей социальной лотереи в рамках акции «Иммунитет 60+»24 декабря генератор случайных чисел определил 30 победителей акции «Иммунитет 60+».Среди 3877 зарегистрировавшихся на сайте иммунитет33.рф участников проекта разыграна качественная бытовая техника – 10 телевизоров, 10 беспроводных пылесосов и 10 микроволновых печей.Самым молодым победителем оказался 62-летний житель областного центра, а самому старшему − 84 года. Примечательно, что большинство победителей прошли не только вакцинацию от коронавируса, но и ревакцинацию.Напомним, в акции участвовали граждане в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные во Владимирской области и сделавшие прививку первым или вторым компонентом вакцины против Covid-19 (в том числе прошедшие ревакцинацию) в период с 30 октября по 22 декабря 2021 года. Заполнять формы на сайте пожилым людям в случае необходимости помогали волонтёры в пунктах вакцинации и соцработники – в учреждениях социальной защиты населения.Призы победителям социальной лотереи доставят сотрудники фонда «Близкие люди» и специалисты комплексных центров социального обслуживания населения, сообщает пресс-служба администрации области.