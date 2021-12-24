Региональные операторы за счёт собственных средств ведут строительство трёх мусоросортировочных станций, сообщают областные власти. Строительство комплексов реализовывается в рамках

Региональные операторы за счёт собственных средств ведут строительство трёх мусоросортировочных станций, сообщают областные власти. Строительство комплексов реализовывается в рамках федерального проекта “Комплексная система обращения с ТКО”. Заявляется, что уже до конца текущего года “Хартия” планирует ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 40 тысяч тонн отходов в год на действующем полигоне ТКО у деревни Бабанино Петушинского