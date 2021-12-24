С приходом отрицательных температур, которые опускаются порой до критических значений, на дороги...

С приходом отрицательных температур, которые опускаются порой до критических значений, на дороги городов Владимирской области вернулся Ночной Патруль "ЛизаАлерт", пишут в соцсетях.Так только в первую аномально холодную ночь этой зимы с 21 на 22 декабря волонтёры «ЛизаАлерт» спасли двоих замерзающих в Судогде и Суздале а так же эвакуировали автолюбителя в городе Коврове, который оказался в промзоне на сломанной машине.Цель этой акции - не дать замерзнуть тем, кто в мороз в одиночестве оказался на улице, помочь им добраться домой, согреть, если необходимо - вызвать «скорую помощь», полицию, позвонить родным.Сотрудники отряда «ЛизаАлерт» просят, если увидите на улице того, кому явно нужна помощь, позвоните на горячую круглосуточную линию отряда по номеру 8-800-700-54-52, и они отправят на место ближайший экипаж.Фото: Подслушано Ковров