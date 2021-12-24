Управление Роспотребнадзора опубликовало статистику на 24 декабря.

Во Владимирской области на 24 декабря выявлено 270 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 67 человек. Ещё 36 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 31 - в Александровском районах. 23 инфицированных прибавилось в Муромском, 20 - в Гусь-Хрустальном, 16 - в Юрьев-Польском, 15 - в Петушинском, 16 - в Кольчугинском, 7 - в Вязниковском, 7 - в Камешковском, 6 - в Меленковском районах. Также шесть случаев зарегистрировали в Киржачском, 5 случаев - в Собинском, 3 случая - в Селивановском, 2 случая - в Гороховце, 1 случай - в городе Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 79 533 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 18 514 случаев во Владимире, 9 061 - в Гусь-Хрустальном районе, 8 815 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.