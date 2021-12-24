На одного меньше, чем накануне. На убыль статистика заболеваемости идёт уже пятые сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 79 533. В

На одного меньше, чем накануне. На убыль статистика заболеваемости идёт уже пятые сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 79 533. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (67 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 61. Всего с начала пандемии в областном центре уже 18 514 заражённых. Общая статистика по области выглядит