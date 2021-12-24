Католический мир готовится к встрече Рождества. Сочельник католики встречают и во владимирском...
<a href="https://33live.ru/novosti/24-12-2021-vo-vladimirskom-prixode-svyatogo-rozariya-katoliki-vstrechayut-sochelnik-.html" target="_blank">Во владимирском приходе Святого Розария католики встречают Сочельник </a> - Католический мир готовится к встрече Рождества. Сочельник католики встречают и во владимирском...
[url=https://33live.ru/novosti/24-12-2021-vo-vladimirskom-prixode-svyatogo-rozariya-katoliki-vstrechayut-sochelnik-.html]Во владимирском приходе Святого Розария католики встречают Сочельник [/url] - Католический мир готовится к встрече Рождества. Сочельник католики встречают и во владимирском...