Католический мир готовится к встрече Рождества. Сочельник католики встречают и во владимирском...

Католический мир готовится к встрече Рождества. Сочельник католики встречают и во владимирском приходе Святого Розария. Какой будет программа, узнаем у Марии Платанюк. Она выходит на связь со студией "Вестей".