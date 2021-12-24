По мере приближения новогодних праздников суточный прирост зараженных ковидом продолжает снижаться.

По мере приближения новогодних праздников суточный прирост зараженных ковидом продолжает снижаться.Коронавирус в России сегодня заразил лишь немногим меньше 25 тысяч человек – в последний раз столь низкий уровень заболеваемости наблюдался в первых числах октября. Об этом свидетельствуют свежие данные экспертов оперативного штаба по борьбе с COVID-19, пишет .Согласно обновленной статистике, за минувшие сутки ковид обнаружили у 24 703 человек. Справиться с болезнью смогли 41 213 человек, 998 пациентов скончались. Таким образом, общее количество заразившихся с начала пандемии в России составило10 343 353 человек, выздоровевших – 9 180 379 человек, а число летальных исходов достигло 302 269, передает "".Чаще всего коронавирус в России сегодня выявляют в Москве: к пятнице в столице заболели еще 2126 человек, вылечились 2772 человек и умерли 75 пациентов. Практически такой же уровень заболеваемости зафиксирован в Санкт-Петербурге, где выявили 2117 инфицированных, 2704 поправившихся и 55 умерших. Тройку антилидеров по COVID-19 традиционно замыкает Московская область. В Подмосковье заразились 1270 человек, выздоровели 2087 человек и умерли 57 пациентов, сообщает телеканал "".[Материал дополняется]