В рамках акции «Ёлка желаний» врио губернатора Александр Авдеев исполнит мечты трёх юных владимирцев. Всероссийская благотворительная акция проводится с 2018 года. Желания присылают ..

В рамках акции «Ёлка желаний» врио губернатора Александр Авдеев исполнит мечты трёх юных владимирцев. Всероссийская благотворительная акция проводится с 2018 года. Желания присылают дети-сироты, ребята с ОВЗ и из малообеспеченных семей.До 11 декабря они оставляли свои заявки. Листочки поместили в шары и развесили на ёлках в госучреждениях, общественных организациях и различных компаниях.С «Ёлки желаний» в Доме Дружбы глава региона снял три заветных шара. Шестилетняя Анастасия получит долгожданные ролики, 11-летний Илья – коньки, а ещё один ребёнок, который мечтает стать пожарным, познакомится с профессией спасателя.Всего на хвойной красавице оказалось около сотни шаров. Дети мечтают о гаджетах, музыкальных инструментах, спортивном инвентаре, радиоуправляемой собачке, конструкторе и о поездке в Санкт-Петербург.