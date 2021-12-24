Глава Владимирской области считает данный формат уникальным.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев прокомментировал ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Мероприятие состоялось в четверг, 23 декабря. Встреча с журналистами из разных регионов длилась почти четыре часа.Авдеев считает данный формат уникальным. Он отметил, что пресс-конференции с представителями СМИ являются хорошим примером открытости для представителей всех ветвей власти.«Потому что вопросы бывают и абсолютно рядовые, которые волнуют всех, бывают тяжелые, связанные с международной политикой,но при этом президент демонстрирует абсолютную вовлеченность во все вопросы как внутренней, так и внешней политики, четкую позицию, что нам очень важно, чтобы нельзя было уличить в двойных стандартах, что мы часто видим в наших зарубежных партнерах», — уточнил врио губернатора.Напомним, что всего Владимиру Путину задали 50 вопросов. Они были посвящены внешней и внутренней политике, экономическому состоянию, пандемии COVID-19.