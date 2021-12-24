ВТБ установил кредитно-документарный лимит в размере 1,5 млрд рублей одному из крупнейших предприятий деревоперерабатывающей промышленности Тверской области − Вышневолоцкому леспромхозу. ..

ВТБ установил кредитно-документарный лимит в размере 1,5 млрд рублей одному из крупнейших предприятий деревоперерабатывающей промышленности Тверской области − Вышневолоцкому леспромхозу. Финансирование направлено на реализацию инвестиционного проекта по модернизации производства глубокой переработки древесины.Модернизация затронет цеха лесопиления, участки удаления отходов, линию сортировки и другие объекты, где будет установлено современное оборудование для глубокой переработки древесины. Также в рамках проекта на предприятии появится новый цех, складские и инфраструктурные площадки. Выход на проектную мощность 55 тыс. куб. м пиломатериалов в год запланирован в 2024 году.Инициатива по модернизации производства леспромхоза также получила поддержку правительства Тверской области. Областные субсидии в течение пяти лет будут компенсировать предприятию часть процентной ставки по кредиту. Суммарный объем субсидий составит 270 млн рублей.«Переход на глубокую переработку сырья – одна из актуальных задач, стоящих перед предприятиями лесопромышленного комплекса. Такие проекты будут способствовать более ответственному использованию природных ресурсов, увеличению доходов ЛПК и имеют для нас особое значение в рамках работы по интеграции принципов ESG в операционную деятельность банка. Уверен, наше партнерство с Вышневолоцким леспромхозом поможет устойчивому развитию предприятия, что положительно скажется на лесной отрасли и экономике Тверской области в целом», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.«Создание мощностей для глубокой переработки древесины позволит нам улучшить качество и увеличить выход готовой продукции при том же объеме исходного сырья. Серьезный опыт ВТБ в кредитовании инвестиционных проектов в лесопромышленной отрасли стал решающим фактором при выборе надежного партнера в реализации наших планов по модернизации предприятия», − прокомментировал Леонид Зеленин, заместитель директора Вышневолоцкого леспромхоза.