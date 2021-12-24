В 2021 году клиенты ВТБ чаще всего оформляли страхование жизни и здоровья, жилой недвижимости на случай непредвиденных обстоятельств и задолженности по кредитным картам. Всего в рамках ..

В 2021 году клиенты ВТБ чаще всего оформляли страхование жизни и здоровья, жилой недвижимости на случай непредвиденных обстоятельств и задолженности по кредитным картам. Всего в рамках страховых программ они приобрели за год более 700 тысяч полисов - на 6% больше, чем годом ранее. Объем страховых премий вырос на 12%.Почти половина от числа всех страховых полисов, приобретенных клиентами ВТБ, связана с жизнью и здоровьем. Участниками страховой программы «Защити будущее», которая предполагает лечение впервые выявленных в рамках медицинского обследования заболеваний, в этом году стали 80 тысяч клиентов банка. Она занимает второе место по продажам страховых продуктов ВТБ. Популярностью у клиентов также пользовались в уходящем году медицинские страховые программы «Спутник здоровья» и «Живи уверенно». Полисы, позволяющие сэкономить 50% при оплате медицинских услуг и компенсировать стоимость лечения в случае выявления онкологического заболевания приобрели соответственно 55 тысяч и 78 тысяч клиентов.Безусловным лидером по числу продаж в этом году стала страховая программа «Защити жилье». Возможностью застраховать квартиру или дачу на случай непредвиденных обстоятельств, включая пожар, затопление или утрату имущества в результате кражи воспользовались более 170 тысяч россиян - почти на треть больше, чем в прошлом году.В тройку лидеров по продажам также вошла страховая программа «Страхование кредитных карт», которой решили воспользоваться порядка 80 тысяч человек.В 2021 году страхование по ключевым программам банка стало доступно пользователям ВТБ Онлайн. Чаще всего в digital–каналах клиенты ВТБ страховали недвижимость по программе «Защити жилье» и банковские карты и счета от действий мошенников.«Рост спроса россиян на страховые программы определяется повышением финансовой грамотности населения и новыми правилами жизни в условиях пандемии. Большим спросом пользуется страховка карт и счетов от мошенничества, которая становится все более востребованной на фоне роста активности злоумышленников и развития новых мошеннических схем. Получающим пенсию или государственное пособие на детей на карту ВТБ банк подключает такую страховку бесплатно. В рамках стратегии на цифровизацию 100% розничных сервисов более половины всех страховых продуктов в этом году стали доступны в ВТБ Онлайн. В 2022 году, по нашим прогнозам, более половины «коробочных» страховых программ наши клиенты будут приобретать удаленно, без визита в офис», - комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.В конце этого года ВТБ расшил перечень «коробочных» страховых продуктов двумя новыми программами. Продукт «Защита мобильного телефона» обеспечит ремонт смартфона в случае любых повреждений, включая разбитый экран, попадание воды и электрозамыкание. Также клиентам ВТБ стала доступна комплексная страховая программа «Мультисервис». Круглосуточный сервис для решения широкого круга жизненных вопросов включает в себя техническую помощь на дорогах, консультации по юридическим и финансовым вопросам, а также устранение аварийных ситуаций в квартирах и домах.