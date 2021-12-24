Анджелину Летицию балует не только звездная мама, но и богатые родственники

Анджелину Летицию балует не только звездная мама, но и богатые родственникиВ свое время девушка из российской глубинки Виктория Боня умудрилась не только стать звездой "Дома-2", но и влюбить в себя сына ирландского миллиардера. Несмотря на то, что светской львице так и не удалось стать женой успешного возлюбленного, сегодня она и сама может обеспечить единственной наследнице достойное будущее. Если Виктории приходилось самостоятельно вырывать себе место под солнцем, то ее дочка, судя по всему, получит и богатство, и публичность не прилагая усилий.За романом участницы "Дома-2" с богатым ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом несколько лет с любопытством наблюдала общественность. В 2012 году у яркой пары родилась наследница, которой досталось двойное имя и отцовская фамилия. Однако ни появление на светАнджелины Летиции, ни пристальное внимание публики не заставили возлюбленных пойти в ЗАГС. Более того, в 2017 году спутники разбежались как ни в чем не бывало.Как оказалось, Смерфит хотел видеть рядом с собой домохозяйку и мать его будущих отпрысков. А Боня не была готова пожертвовать карьерой ради домашних забот и пеленок. Тем не менее, возлюбленным удалось разойтись мирно и сохранить дружеские отношения ради наследницы. Уже несколько лет Анджелина Летиция живет на две страны и подолгу гостит у отца в Монако.В свои девять лет дочь Виктории ни в чем не нуждается. Девочка учится в элитной школе, свободно говорит на английском и французском. Однако с русским языком у Анджелины Летиции иногда возникают проблемы. Звездная мать отмечает, что девочка начинает забывать его после того, как проведет много времени с отцом. Накануне Виктория записала дочь на видео. Школьница пыталась рассказать о своем знаке зодиака, но не смогла подобрать подходящие русские слова.Сейчас жизнь Анджелины Летиции мало чем отличается от жизни других детей звездных родителей. Девочка получает дорогие подарки, одевается в модных бутиках вместе с мамой и даже посещает салоны красоты. Не так давно знаменитая мать даже позволила дочери осветлить передние пряди волос. Кроме того, в загашниках школьницы уже лежит 10 тысяч евро, которые она накопила благодаря щедрым родственникам.Недавно Виктория показала свою дочь в "Сторис". Анджелина Летиция рассказала, что папа, бабушка и дедушка побаловали ее перед рождеством как принцессу. В подарок от родственников девочка получила iMac, новый телефон, игры и внушительную сумму денег: две тысячи от бабушки и три – от дедушки. Само собой, иностранная родня дарит школьнице подарки не в рублях. Так ей удалось накопить уже 10 тысяч евро.