Заседание запланировано на 28 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в нем в качестве ответчика.

Заседание запланировано на 28 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в нем в качестве ответчика.Лидера Незалежной уже вызвали в Верховный суд Украины по административному иску экс-лидера страны Петра Порошенко. Недавно в Сети были обнародованы записи якобы телефонных бесед украинского политика ВиктораМедведчука с представителями России и ДНР и ЛНР.В переговорах фигурировало имя экс-главы государства Петра Порошенко. Медведчук якобы говорил о поставке на Украину электроэнергии из нашей страны для того, чтобы затем отправлять ее в Крым.Работники СМИ, опубликовавшие в Сети записи, уверяют, что Петр Порошенко намеревался участвовать в поставках компании,принадлежащей одному из его знакомых. В свою очередь Владимир Зеленский эти переговоры окрестил госизменой.Адвокаты Петра Порошенко подали иск в отношении Владимира Зеленского. Юристы требуют обнародовать записи в изначальном виде.Ранее появилась информация, что Петр Порошенко спешно покинул Украину. Это произошло после того, как экс-главу Незалежной попытались вызвать на допрос. Напомним, недавно депутат Верховной рады Алексей Кучеренко что Владимир Зеленский может пойти по стопам своего предшественники – Петра Порошенко.