В сентябре текущего года мужчина был задержан с поличным инспекторами ГИБДД Гороховецкого отделения МВД.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя соседнего региона. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).В сентябре текущего года в отделение полиции обратился местный житель и сообщил о том, что в одном из складских помещений пилорамы, расположенной вблизи трассы М-7 «Волга» в Гороховецком районе сработала сигнализация.Оперативно прибывшие по указанному адресу инспекторы ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, обнаружили припаркованный около склада автомобиль с прицепом. Дверь в складское помещение была взломана, а в нескольких метрах от помещения были сложены металлические изделия.На заднем сидении автомобиля находился, как установили полицейские, водитель данного авто. Отвечая на вопросы сотрудников полиции, 33-летний житель соседнего региона не стал отрицать свою причастность к краже.Похищенное имущество, оцененное владельцем в 7 000 рублей, изъято. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.