Больше всего пострадали Ковровский, Вязниковский, Гусь-Хрустальный и Селивановский районы.

Жители Владимирской области 19 000 раз пожаловались на отключение электроэнергии. Больше всего пострадали Ковровский, Вязниковский, Гусь-Хрустальный и Селивановский районы.«Аварийные службы исправляют ситуацию. Было задействовано 56 бригад, состоящих из 117 человек и 73 единиц техники. Ситуация показала, что у энергетиков не очень хорошо работает колл-центр. Предстоит договориться о профилактических работах, чтобы такого больше не повторялось. Их суть - ликвидация аварийных деревьев, работа в просеках», - прокомментировал перебои со светом в 33-регионе врио губернатора Александр Авдеев, подводя итоги недели.