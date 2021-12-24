Мечты – сбываются. Во Владимире проходит Всероссийская акция «Ёлка желаний». Её цель – исполнить новогодние желания нуждающихся детей в возрасте от 3 до 17 лет, а также тех, кому уже за 60. До

Мечты – сбываются. Во Владимире проходит Всероссийская акция «Ёлка желаний». Её цель – исполнить новогодние желания нуждающихся детей в возрасте от 3 до 17 лет, а также тех, кому уже за 60. До 11-го декабря они оставляли заявки на исполнение самых разных желаний. Листочки с пожеланиями поместили в шары и развесили в госучреждениях, общественных организациях