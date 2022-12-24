Аномальное потепление во Владимирской области сменится заморозками и высоким атмосферным давлением....

Аномальное потепление во Владимирской области сменится заморозками и высоким атмосферным давлением. В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается облачная погода.Температура воздуха будет в диапазоне от 0 до -11На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью возможен мелкий дождь со снегом, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.Атмосферное давление 766 мм ртутного столба. Уровень относительной влажности установится на отметке 88%.Скорость ветра будет достигать 4 метра в секунду с порывами до 6,6 м/с.25 декабря отмечается день памяти святителя Спиридона, чудотворца. Это самый холодный день декабря — солнцеворот: «Солнце переходит на другой бок». Этот день определяет характер всей зимы.Фото www.pxfuel.com