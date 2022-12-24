Вокальные данные Ольги Бузовой часто подвергают критике. На этот раз певица получила смачную оплеуху от музыкального критика Сергея Соседова.

Вокальные данные Ольги Бузовой часто подвергают критике. На этот раз певица получила смачную оплеуху от музыкального критика Сергея Соседова.Очередной выпуск шоу "Фактор BY" подарил зрителям яркий эпизод с конфликтом Ольги Бузовой и Сергея Соседова.Музыкальный критик выразил мнение о том, что певица не должна находиться в составе жюри и судить участников. Соседов убежден, что на эту роль необходимо выбирать преподавателей и специалистов, которые разбираются в музыкальном искусстве."Здесь должны говорить профессионалы — педагоги по вокалу, композиторы, а не просто кто-то… Оля, тебе не по плечу оценивать такое выступление. У тебя нет таких знаний. Я не могу, когда начинают говорить ерунду!" — резко обратился к Ольге Соседов.Бузова отметила, критик прервал ее, не позволив высказаться о выступление конкурсантов. "Вы своим хамством меня перебили", — возмущенно ответила певица Сергею Васильевичу.Слова Бузовой еще сильнее раззадорили Соседова, из-за чего его риторика стала острее. "Я еще и хам — вы посмотрите на нее… Это просто смешно! Я не хочу работать с ней, она пиарит только своих — за бабки", — заявил деятель.Напомним, ранее стало известно о том, что Ольга Бузова порадовала себя роскошной квартирой. При этом в стенах нового жилища ей придется снова посыпаться одной. В личной жизни певицы до сих пор господствует черная полоса.