Вода крайне важна на организма, поэтому отказываться от нее категорически нельзя. Зимой, по словам врачей, очень важно потреблять жидкость в больших количествах.

Вода крайне важна на организма, поэтому отказываться от нее категорически нельзя. Зимой, по словам врачей, очень важно потреблять жидкость в больших количествах.Зимой россияне зачастую отдают предпочтение горячим напиткам, желая быстро согреться. Однако чаи и кофе лучше убрать в сторону, потому что они способствуют быстрому выведению жидкости из организма. По словам врача-диетолога Людмилы Денисенко, лучше всего – обычная вода, но не холодная, а комнатной температуры. Если от воды отказываться или пить ее крайне редко, организм будет страдать.Кандидат медицинских наук Наталья Шарашкина советует пить по 1,5-2 литра воды каждый день. Людмила Денисенко говорит проще: по два-три глотка каждый час, полстакана днем и за полчаса до еды. Также важно пить воду перед прогулкой и физическими нагрузками, даже перед уборкой в доме. Нужно научиться воспринимать воду как лекарство, отметила врач-диетолог.Почему зимой особенно важно пить воду? Во-первых, она увлажняет слизистые, которые из-за сухого воздуха становятся уязвимыми перед вирусами. Во-вторых, вода помогает бороться с интоксикацией. В-третьих, жидкость способствует нормализации давления и спасает от аллергии.Также вода крайне необходима для суставов. Артрозы и остеохондрозы могут возникнуть в том числе из-за нехватки жидкости. А еще вода способствует увлажнению кожи. Зимой кожа, как известно сохнет и трескается. Вода же стимулирует обменные процессы и нормализует выработку коллагена.