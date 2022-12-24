На очередном заседании Законодательного собрания Владимирской области депутаты отклонили предложение о публикации списков с поименными результатами голосований. Ранее с такой инициативой выступили представители партии «Справедливая Россия».

На очередном заседании Законодательного Собрания Владимирской области депутаты отклонили предложение о публикации списков с поименными результатами голосований, - сообщает издание «». Ранее с такой инициативой выступили представители партии «Справедливая Россия».По мнению лидера фракции Сергея Бирюкова, избиратели имеют право знать позицию того или иного депутата по конкретному вопросу. Кроме того, политик предложил выкладывать в открытый доступ стенограммы заседаний Законодательного Собрания.Поправки «справедливороссов» поддержали только некоторые коммунисты. В итоге предложение набрало лишь девять голосов «за» при 14 воздержавшихся и трёх против.