На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.8 — во Владимире5 — в Муромском районе7 — в Ковровском районе1 — в Петушинском районе2 — в Кольчугинском районе1 — в Александровском районе7 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Собинском районе1 — в Радужном3 — в Киржачском районе3 — в Камешковском районе1 — в Гороховецком районе1 — в Меленковском районе1 — в Вязниковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178402 случая заболевания.