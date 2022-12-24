На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
8 — во Владимире
5 — в Муромском районе
7 — в Ковровском районе
1 — в Петушинском районе
2 — в Кольчугинском районе
1 — в Александровском районе
7 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Собинском районе
1 — в Радужном
3 — в Киржачском районе
3 — в Камешковском районе
1 — в Гороховецком районе
1 — в Меленковском районе
1 — в Вязниковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178402 случая заболевания.