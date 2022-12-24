Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года.

Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года.Какбы ни складывались обстоятельства, от Нового года мы ждем волшебства. Ипоследняя неделя 2022 даст нам его с избытком! Звезды расстарались иподготовили для нас предновогоднюю программу по всем законам сказочного жанра.Венера,отвечающая за наши желания и наш выбор, сначала повеселится в компании мистическогоПлутона, а затем пойдет шептаться с мечтателем Нептуном. Обе планеты относятсяк высшим и затрагивают небесные сферы, над которыми не властны.Ихконтакты с Венерой 26 и 28 декабря – это репетиция новогодней ночи. Загадывайтежелания, размышляйте, пытайтесь почувствовать, ваши ли это желания и точно ливы этого хотите?29числа Меркурий, который уже давно остановился и замер, начнет пятиться назад.Это наш шанс переосмыслить события года и вынести для себя уроки. Помириться скем-то, признать свои ошибки и успехи, подвести черту.Неделямало подходит для практических дел, но, разумеется, мы все равно будемзаниматься и бытом, и рутинами. Хорошо бы в любом деле ориентироваться накакие-то нравственные идеалы, не опускаться до обмана, грязных методов,нечестных расчетов и сделок. Нептун с Плутоном все видят!Людямс ментальными проблемами будет проще вывозить, так как для них будутсуществовать более мягкие сценарии. Влюбленных ждет повышенный градус романтикии страсти. Под конец года многие девушки получат предложения руки и сердца, имножество пар поймут, что готовы терпеть косяки друг друга, лишь бы бытьвместе.Новогодняяночь пройдет под эгидой гедонистки Луны в Тельце и целеустремленного Солнца.Момент для планирования, загадывания желания, самый что ни на есть подходящий. Звездыустремляются вперед и вверх, и нам нужно туда же. С Новым годом, друзья!ОвенСолнцев королевском градусе Козерога в содружестве с Верхним Лунным узлом – этореально перст судьбы, указующий нам путь. Овнам гороскоп советует найти времяна работу со своими целями. Запишите их, обдумайте, прочувствуйте. Неторопитесь, особенно за рулем. Вы все успеете!ТелецТельцыв Новогоднюю ночь почти что именинники: Луна буквально за несколько часов дозвона курантов перейдет в ваш знак. Здесь она – олицетворение комфорта икрасивой жизни. Окружите себя предметами роскоши, чувствуйте себя королями икоролевами. Это поможет вам мыслить и мечтать на нужных частотах.БлизнецыБлизнецыбудут настроены мистически. Если вы хотите погадать в Новогоднюю ночь илисделать какой-нибудь ритуал, у вас все получится. Вам лучше не отмечатьпраздник в большой компании или в толпе, гораздо приятнее будет находиться вузком кругу тех, кто живет примерно той же повесткой, что и вы.РакЛилитзаканчивает свой путь по вашему знаку 8 января, так что осталось потерпетьсовсем немного. Эта планета многому научила вас и закалила. Используйте ееуроки. Работайте над тем, чтобы закончить год без долгов – и финансовых, иморальных. Встречайте Новый год с теми, кого действительно уважаете.ЛевЛьвыбудут заняты мыслями о работе не только всю неделю, но и в Новогоднюю ночь. Темвременем звезды советуют обратить внимание совсем на другое. Ваш темп и ритмжизни, расписание, нагрузка, привычки, питание. С этого нужно начинать путьнаверх. Даже самую яркую ночь года заботьтесь о себе.ДеваДевыподошли к концу года с переменами в личной жизни или в своем отношении кпартнерским союзам, любви, семейной жизни. Вы стали взрослее и мудрее.Начинайте делать все так, чтобы вам не было дискомфортно. И загадывайте желаниео том, чтобы все получилось по-вашему!ВесыЛуначуть ли не до боя курантов будет испытывать ваше терпение и нервировать, такчто возьмите сразу курс на невозмутимость и дзен. К счастью, ближе к полуночиона переместится в Телец, откуда порадует вас отражением в зеркале. Вы будетепрекрасны, а значит, и желание загадаете прекрасное.СкорпионВасждут перемены, либо они уже начались. Солнце и Восходящий Лунный узел зовут васвперед, к новым рубежам и целям. Темы, связанные с личной жизнью, деньгами,семейным бюджетом, недвижимостью будут интересны вам даже в тот момент, когдастрелки сойдутся на цифре 12.СтрелецСтрельцыкак малые дети, будут чувствовать себя заинтриговано. Что там, за новымповоротом судьбы, за магической цифрой 01.01? Вам все интересно и радостно. Держитесьподальше от людей, которые будут пытаться вас в чем-то убедить или научить "какправильно". Вы сами себе режиссер!КозерогСолнцев королевском градусе вашего знака чувствует себя повелителем, и вам тожеперепадет величия. Можете надеть какой-нибудь королевский аксессуар – диадемуили галстук с изображением короны. Будьте уверены в себе и несите этууверенность дальше, в 2023 год, никуда не сворачивая.ВодолейВашзнак ждут самые крутые перемены в 2023 году: Сатурн покинет ваш знак, а Плутонв него войдет. Эти эпохальные перемены не обойдут стороной ни одного Водолея.Настройтесь на то, что эти перемены будут обязательно благоприятными для вас. Этотнастрой в Новогоднюю ночь сделает свое дело.РыбыРыбамлучше всего провести Новогоднюю ночь с друзьями и единомышленниками. Коллективныеэнергии будут вас вдохновлять и создавать правильное направление вашим мыслям. 2023год принесет немало перемен, загадывайте, что вы хотите изменить в своей жизни.Так и будет!