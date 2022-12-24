Есть народная примета: если не отдать долги в старом году, в новом могу ждать финансовые проблемы. Этому суеверию существует вполне разумное объяснение. Почему так важно погасить кредиты накануне праздников, Дни.ру рассказала Ольга Чурилова — экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы Смарт инвестиции.

Естьнародная примета: если не отдать долги в старом году, в новом могу ждатьфинансовые проблемы. Этому суеверию существует вполне разумное объяснение. Почемутак важно погасить кредиты накануне праздников, "Дни.ру" рассказала Ольга Чурилова —экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы "Смарт инвестиции".Долги имеют свойство растиПлатежипо любым кредитам нужно производить вовремя. Тех, кто не выполняет условия договора,ожидают штрафные санкции в виде ежедневной пени. Ее размер, на первый взгляд,может оказаться незначительным — всего 0,05-0,1%. Но не забывайте, что этиденьги прибавляются к невыплаченной сумме, и на следующий день пеня возрастет.Если в канун праздников подходит очередной платеж по ипотеке или кредитнойкарте, лучше закрыть его своевременно.Аналогичнаяситуация с налогами. Если вы ИП или самозанятый, не забывайте оплачивать их внужные даты. Будет неприятно в новом году обнаружить сумму, выросшую из-заштрафных санкций.Ситуацияс мелкими займами в МФО может оказаться еще более неприятной. Кроме большихпроцентов по основному долгу, при просрочке ежедневно начисляется пеня вразмере от 1%. А это не так мало!Погасите долг досрочноЕслиу вас есть займ или кредит, можно погасить его до праздников досрочно. Тогда вновый год вы вступите без долговых обязательств. Кроме того, это прекрасная возможностьсэкономить на процентах.Дажечастично-досрочное погашение пойдет на пользу вашему бюджету. Но проводитьоплату нужно правильно. Не забывайте, что сначала списывается долг попроцентам, а затем тело кредита. Идеально, если внесенная сумма будет большеежемесячного платежа согласно установленному графику.Послепогашения сокращайте сроки кредитования. Так вы уменьшите проценты и быстрее выплатитезадолженность. Эту будет приятный подарок самому себе на Новый год.Не потратите деньги, предназначенныедля закрытия обязательствПраздники— период больших расходов. Предновогодняя атмосфера порождает соблазн купитьчто-нибудь по акции, позволить себе вещь, о которой мечтал весь год, или отправитьсяв путешествие. Часто под влиянием эмоций в ход идут деньги, отложенные наоплату займов или кредитов. А через некоторое время возникает чувство вины засовершенный поступок.Избежатьэтого поможет своевременное погашение задолженностей. Лишь после проведенияближайшего по графику платежа можно думать о покупке подарков, путевки илизаказывать столик в ресторане. Вероятно, вы окажетесь немного ограничены вфинансах, но зато проведете праздники спокойно, без волнений по поводупредстоящих штрафов.Почувствуете, как это — жить бездолговНекоторыелюди берут займы только потому, что не могут отказать себе в очередной покупке.Срабатывает установка: воспользуюсь сейчас, заплачу потом. Человек хочетсиюминутного исполнения желания и не думает о будущем. Для погашения кредита онрасходует всю зарплату и берет новый. Долги накапливаются, как снежный ком, икажется, что им не будет конца.Чтобыпрекратить этот марафон, достаточно взять себя в руки. Новый год — прекрасныйповод начать жить по-новому. Оплатите долг и не берите очередной займ, дажеесли денег осталось мало.Заведитепривычку фиксировать расходы и доходы в блокноте, таблице Excel илимобильном приложении. Так вы поймете, куда уходят деньги, и на что ежемесячноберете кредит. Отказавшись от ненужных трат, осознавая, на чем сэкономить, можнобыстрее выбраться из долговой ямы и почувствовать себя свободнее.Многие обещают себе с Новогогода начать новую жизнь, сформировать полезные привычки. Но для этого не стоитждать праздников. Задумайтесь о своем финансовом положении уже сейчас. Сделайтеочередной платеж по ипотеке, закройте долги по кредитной карте или займу — итогда Новый год пройдет для вас радостнее, спокойнее и счастливее.