А вы знали, что хотя бы раз в году нужно проверяться у трихолога? Если ваши волосы начали покидать...

А вы знали, что хотя бы раз в году нужно проверяться у трихолога? Если ваши волосы начали покидать голову- когда нужно бить тревогу и задуматься о помощи профессионала? Во Владимире есть специалисты, которые занимаются такими вопросами- в Центре трихологии и косметологии, он находится на проспекте Ленина, 43. Всю полезную информацию для вас собрала Любовь Клюквина.Прием у трихолога начинается с того, что пациента буквально - тянут за волосы.Нина Панина, дерматолог, косметолог, трихолог, член Ассоциации трихологов РФ, член RHRS:- Мы должны обязательно проверить симптом натяжения. Это когда мы, поглаживая волосы, оцениваем количество волос на перчатках. Если количество волос до пяти штук у пациентов нет усиленного волосопада. Это вариант нормы.Следующий этап - трихоскопия. Врач осматривает кожу волосистой части головы, используя трихоскоп и специальное программное обеспечение. Исследование показало: у пациента волосяной полиморфизм - волосы отличаются по диаметру. А это уже повод начать лечение. Врач-трихолог способен не только провести профилактику чрезмерного выпадения волос, но и усилить рост новых волос. Назначение для пациентки - часовая процедура PRP-терапии.Нана Панина, дерматолог, косметолог, трихолог, член Ассоциации трихологов РФ, член RHRS:- Продукт, содержащийся в шприце, получен из собственной крови пациента. Плазма обогащена тромбоцитами этого же человека. Чем выше уровень тромбоцитов, тем выше стимулирующий эффект.Волосы лучше растут и утолщаются уже после 4 процедуры, - говорит специалист.Елена Гусева, пациентка:- Пришла на всякий случай проконсультироваться, потому что одна часть головы там волос больше, с другой стороны меньше. Нана Михайловна она просто замечательный специалист и, соответственно, она делает все...после процедуры я чувствую себя очень хорошо.Усиленный волосопад, ломкость волос, невозможность отрастить длину, перхоть и сечение, - со всеми этими проблемами можно обратиться в Центр трихологии и косметологии на проспекте Ленина, 43. В зависимости от сложности проблемы врач назначает лечение - от наружного до инъекционного.Нана Панина, дерматолог, косметолог, трихолог, член Ассоциации трихологов РФ, член RHRS:- Сильный волосопад может быть следствием перенесенной ранее инфекции, операции, если пациент получал наркоз, а также сопутствующие заболевания внутренних органов. Часто приходят пациенты с усиленным волосопадом, которые не могут понять причину. Я всегда пациентам говорю не нужно оставлять проблему и пытаться решить один на один эту ситуацию. Нужно обратиться к трихологу. Пусть специалист, профессионал поможет пациенту.Норма - до ста выпавших волос в сутки. Усиление волосопада говорит о проблеме со здоровьем. Трихолог Нана Панина уверяет, в центре умеют бороться за то, чтобы волос у пациента вырастало больше, чем "оставалось на расческе".Любовь Клюквина, Андрей Синягин, В-В.